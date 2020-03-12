شيوخ الصيادين يوجهون نصائح عبر "الوطن" لأطقم المراكب خلال طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.

وتواصلت "الوطن" مع عدد من شيوخ الصيادين في المحافظات الساحلية، حيث أعطوا نصائح للصيادين وأصحاب المراكب والمواطنين، من أجل سلامتهم خلال المنخفض الجوي الذي ستشهده مصر اليوم الخميس.

وقال الحاج بكري أبو الحسن، شيخ ونقيب صيادي السويس، إنه ينصح الصيادين بتوخي الحذر وعدم تعريض جانبي المركب لاتجاه الرياح لأن الجوانب مسطحة والرياح من الممكن أن تتسبب في انقلاب المركب.

وأضاف أبوالحسن لـ"الوطن": "على قائد المركب جعل المقدمة تشق الرياح، وفي حالة حدوث الأزمة في النوات لابد وأن يوجد مكان احتماء آمن للمراكب في الميناء أو بين مرتفعين".

أما الحاج طه الشريدي، نقيب الصيادين بالمطرية، إنه بعد إبلاغ المحافظة للصيادين بالأحوال الجوية التي ستمر بها مصر يوم الخميس، وتم توجيه النصائح لعدم العمل في مثل هذه الأجواء.

وأضاف الشريدي لـ"الوطن": "توجد ثقافة محدودوة لدى بعض الصيادين الذين لا يعرفون خطورة الصيد في هذه الأجواء يخرجون بمراكبهم، إضافة إلى احتياج الصيادين إلى العائد من العمل".

فيما قال الحاج حسام خليل، نقيب صيادي دمياط، إنه يطالب المواطنين في المدن الساحلية البقاء في البيوت، وسرعة الرياح ستكون شديدة.

وأضاف خليل لـ"الوطن": "الصيد متوقف حاليا وأنصح الصيادين أن يتبعوا التعليمات، وحال خروج أحدهم للصيد، فمن الأفضل العمل بالقرب من الميناء وتجنب العمل في أوقات الذروة والتي تمتد من منتصف الليل وحتى وقت الظهيرة".