سقوط أمطار غزيرة بكفر الشيخ.. والمحافظة تعلن الطوارئ

تعرضت محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق خاصة الشمالية، ما أدى لغرق الشوارع، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات لشفط المياه من الشوارع الرئيسية.

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.