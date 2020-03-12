فودة يعتمد مخطط التنمية العمرانية لتجمع الرويسات بشرم الشيخ

عرضت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم، مخطط التنمية العمرانية لتجمع الرويسات بشرم الشيخ ، وخطط منطقة تقسيم الأراضي المرفقة "مزودة بالمرافق المختلفة"، بالمنطقة.

وشهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مخطط استعمالات الأراضي المتفق عليها من قبل هيئة التخطيط العمراني، والتي تشمل الاستعمالات المختلفة "سكني، إداري، تجاري، مختلط، والخدمات الثقافية، والترفيهية، والصحية، والتعليمية، والدينية والحكومية"، بالإضافة الى شبكات الطرق ومحاور الحركة الرئيسية.

كما شهد منطقة تقسيم الأراضي مزودة بالمرافق، ضمن مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الصغيرة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى إعادة تقسيم قطع الأراضي المرفقة بمساحات جديدة تتناسب مع احتياجات المواطنين بمساحات تتراوح ما بين 200 إلى 400 متر، مع الإبقاء على قطع الأراضي المخططة مسبقا.

واعتمد المحافظ، تلك المخططات شاكرا المجهودات المبذولة في إنجاز هذه المخططات.