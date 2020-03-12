مصري بجنوة: إيطاليا محظورة بسبب كورونا.. وحركة 60 مليون أصبحت مقيدة

قال عصام فتح الله، أحد أبناء الجالية المصرية في مدينة جنوة الإيطالية، إن إيطاليا كلها أصبحت تحت الحظر بسبب فيروس كورونا، حيث أصبحت حركة 60 مليون شخص مقيدة في الانتقال من مدينة للأخرى.

وأضاف المواطن المصري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المواطن داخل المدينة المتواجد بها يمكنه النزول بها لزيارة طبيب أو شراء دواء من الصيدلية، وشراء المستلزمات.

وأشار إلى أنه إذا تم العثور على شخص ينتقل من مدينة إلى أخرى دون سبب طبي يتعرض لدفع غرامة لما يقرب من 600 يورو، وقد تصل للحبس، "كل يوم بيبقى فيه قرار شكل"، موضحا أن المواطنين "بيهجموا" على المراكز التجارية لشراء مستلزماتهم.