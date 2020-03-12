الشرطة الإيطالية تجبر زوار المقاهي على الابتعاد مترًا عن بعضهم البعض

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، أمس الأربعاء، إن الشرطة الإيطالية تجبر زوار المقاهي على الابتعاد عن بعضهم البعض مسافة متر واحد على الأقل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

وأشارت الإندبندنت، في نسختها الإلكترونية، إلى أن هذا يأتي تطبيقا لقرار أعلنه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ضمن إجراءات أخرى يوم الاثنين، وبدأت الشرطة، أمس الأربعاء المرور على المقاهي لضمان تطبيق الإجراء وغلق المتاجر أبوابها الساعة السادسة مساء كل يوم.

وكان عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ارتفع في إيطاليا إلى 827، إضافة إلى أكثر من 12 ألف إصابة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء أمس الأبعاء..

وأصبحت إيطاليا أول دولة تأمر بغلق كامل على مستوى الدولة أمس الأول الثلاثاء، ومنذ توسيع ما يطلق عليها المنطقة الحمراء لتشمل الدولة كاملة شهدت إيطاليا قيودا شديدة على الحركة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المدير العام السابق في وزارة المالية الإيطالية لورينزو كودوجنو، إن النمو الاقتصادي للدولة تراجع ما بين 10% و15% بسبب الغلق.

ووسط التداعيات الاقتصادية، حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تطمين الدول الأعضاء في الاتحاد، أمس الأول الثلاثاء، قائلة "سنستخدم كل الأدوات في جعبتنا للتأكد من أن الاقتصاد الأوروبي سيتمكن من الصمود في وجه هذه العاصفة".