ضبط شخصين بحوزتهما "فرشين حشيش" في حملة مرورية بالدقهلية

ضبطت حملة مرورية، أمس الأربعاء، على مفارق كوبري نبروه بمحافظة الدقهلية، شخصين وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بتمكن وحدة مرور نبروه من ضبط شخصين وبحوزتهما "فرشين" من نبات الحشيش المخدر أثناء تنظيم ومتابعة حركه المرور بطريق مفارق كوبري نبروه.

وتبين أنه قيام حملة مرورية بقيادة النقيب كريم شاهين، من وحدة المرور بتنظيم مرور السيارات، وأثناء إيقاف سيارة لفحص رخصتها لاحظ ارتباكا شديدا على سائق السيارة.

وبتفتيش السيارة تم العثور على "فرشين" من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 495 جنيها، وعدد 3 أجهزة تليفون محمول، وقطر لتقطيع الحشيش.

وبالفحص تبين أن مستقلي السيارة هم "إبراهيم. ا. ا."، و"متولي ا. ا." والمقيمان بمركز منية النصر، محافظة الدقهلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية معهما.