"ماس كهربائي".. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع عروس النادي الصحي بالنزهة

كشفت تحقيقات نيابة النزهة تفاصيل حريق نادي "سبأ" الصحي في النزهة الذي أسفر عن وفاة فتاتين إحداهما عروس متزوجة منذ 4 أشهر تدعى "ندى" والأخرى خادمة فلبينية إثر ماس كهربائي.

وأوضحت التحقيقات أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي مفاجئ بلوحة الكهرباء الرئيسية وأن الفتاتين توفيتا بالاختناق وتسلمت النيابة تحريات المباحث والتى أظهرت عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق، وصرحت النيابة فى وقت سابق بدفن جثة الفتاتين بعد أن ناظرتهما.

وأفادت التحقيقات بأن التقرير الطبي المبدئي بإصابة الفتاتين بحروق واختناق أدت إلى وفاتهما وأكد عدم وجود شبهة جنائبة وراء الحادث، استدعت النيابة مدير النادي الصحي لسماع أقواله في الحادث وشكَّلت لجنة من المحافظة لمعاينة الحريق وأعداد الخسائر وانتدبت الأدلة الجنائية لمعاينة الحادث وموافاة النيابة بأسبابه.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة، بمصرع فتاة وعاملة فلبينية، داخل حريق نادٍ صحي موجود بأحد العقارات بالطابق الخامس، وفور انتقال الحماية المدنية تبين نشوب حريق بالنادي وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين، من العاملين بالمكان، اختناقا إثر الحريق.