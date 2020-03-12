عاجل.. السعودية تعلق السفر لأوروبا وعدد من الدول بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حظر سفر مواطنيها والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول من بينها دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بها.

وقالت الحكومة السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا وكينيا وجيبوتي والصومال.

وأضاف البيان: "تقرر أيضًا تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه".

وأوضحت المملكة، أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر، حسبما جاء في البيان.

واستثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.