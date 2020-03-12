عاجل.. رياح شديدة وأمطار رعدية تضرب قنا

ضربت محافظة قنا، منذ قليل، رياح شديدة وأمطار رعدية، أدت إلى سقوط عدد من الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في غالبية قرى ومدن المحافظة.

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أكد أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة من موجة الطقس السيئ، مضيفا أنه تم إخطار رؤساء المدن وكل الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن المسؤولين يمرون على كل مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية (0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 ) على مدار الـ72 ساعة المقبلة.