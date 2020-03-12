السكة الحديد: حركة القطارات لم تتأثر بالطقس السيئ.. وجاهزون للأزمات

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية لم تؤثر على حركة مسير القطارات على جميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح "رسلان"، لـ"الوطن"، أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي أزمات تحدث نتيجة الأمطار والسيول؛ موضحاً أن جميع القطارات تخضع لصيانات وكشف دوري شامل قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

وأضاف رسلان أن الهيئة شكلت فرق صيانة وطوارئ وتم انتشارهما على خطوط السكك الحديدية؛ لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة التي تنتج عن سوء الأحوال الجوية؛ موضحاً أنه تم وضع سيناريوهات بديلة حال حدوث أي أزمات؛ منوها بتجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الحاجة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس تتابع سير حركة القطارات بجميع الخطوط لحظة بلحظة؛ للتأكد من أنتظام حركة القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل؛ مؤكداً متابعة حالة الطقس أولاً بأول؛ لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أى صعوبات تحدث؛ منوها بأنه تم التنبيه على السائقين بتخفيض السرعات وقت تساقط الأمطار بشكل غزير؛ للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين.