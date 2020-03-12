الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الخارج بسبب كورونا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى إعادة النظر في سفرهم إلى الخارج، بسبب التأثير العالمي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، في إيضاح لخطاب الرئيس دونالد ترامب: "إن التقييد سيشمل كل من مر بمنطقة شينجن قبل 15 يوما من موعد دخوله الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك عقب خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فيه إيقاف السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء جاء بسبب فشل الاتحاد الأوروبي في تقييد السفر من الصين والمناطق المتضررة، ملقيا اللوم على الإجراءات الأوروبية لتسببها بـ"ظهور عدد كبير من الحالات التي كان مصدرها أوربا" في الولايات المتحدة.