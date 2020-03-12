ضمانا لسلامتك.. 25 إرشادا مروريا "لو اضطريت تنزل من البيت في الجو ده"

نشرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور خدماتها على مدار 24 ساعة على الطرق السريعة، مع الدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ويجرى التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق، أو الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة.

كما يتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.

وتقدم الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدي السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظاً على سلامتهم، وهي كالآتي:

- التأكد سلامة الإطارات.

- التأكد من صلاحية فرامل اليد.

- التأكد من صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار، والإشارات، ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة.

- التأكد من كفاءة مساحات المطر.

- الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارة.

- ربط حزام الامان قبل التحرك بالسيارة.

- ضبط مرآة الصالون وكذا المرآة الجانبية.

- ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.

- جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية.

- ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.

- الحذر من استخدام التليفونات المحمول لأنه يؤدي إلى فقد التركيز في أثناء قيادة السيارة.

- عدم وضع طفلك أمام عجلة القيادة في أثناء السير.

- الحذر من القيادة تحت تاثير المواد المخدرة.

- الحذر من قيادة سيارتك وأنت في حالة ارهاق.

- الحذرمن التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.

- الحذر من الانشغال بغير الطريق.

- الحذر من الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ قد يفوق مهاراتك.

- ضرورة تجنب تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

- تجنب السير عكس الاتجاه.

- تجنب الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الإنتظار حرصا علي سيولة حركة المرور.

- تجنب تغيير اتجاة السير فجأة دون الاشارة الدالة على ذلك.

- التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك.

- الاتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الالزامية.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدًا، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس.