"العصار" يبحث أطر التعاون المشترك مع شركة "تاليس" الفرنسية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي باتريس كاين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسية والتي تعد إحدى أهم الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات والإلكترونيات ذات التكنولوجيا العالية بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء رحب العصار بباتريس كاين والوفد المرافق له، حيث تعتبر زيارته هذه الزيارة الأولى لمصر كرئيس لمجلس إدارة الشركة.

وأوضح "العصار" أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين المصري والفرنسي لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الالكترونية (م144) الحربي وشركة تاليس في مجال إنتاج اجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل علي نقل خبرات الشركة في مجال الأمن السيبراني.

ومن جانبه أشار "كاين" إلى حرص شركته على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، مؤكداً على اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية منها (أنظمة الدفاع الجوي – المحطات الأرضية للتحكم في الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال) والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة بالدول الأفريقية في اختراق اسواق افريقيا خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية تمت في الفترة الأخيرة والتي تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم.