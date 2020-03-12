رئيس جامعة أسيوط يشكل غرفة عمليات طارئة لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بتشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ضمن خطة الجامعة لرفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكل قطاعات الجامعة ومرافقها التعليمية والطبية، لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وأوضح الجمال أن ذلك يأتي في ضوء خطة الدولة والقرارات المعلنة من رئاسة مجلس الوزراء، وتأكيدا للتوجيهات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة كذلك متابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.