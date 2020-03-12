مترو الأنفاق: تعقيم المحطات ومنافذ بيع التذاكر للوقاية من فيروس كورونا

أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة قامت بتعقيم وتطهير جميع منافذ بيع التذاكر بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التعقيم يشمل المكاتب الإدارية، لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين والعاملين؛ موضحا أن الوحدات الإسعافية المتنقلة بالمحطات تشمل جميع المستلزمات الطبية لعلاج أي حالات تعاني من أمراض مزمنة أو أي حالة يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا.

وقال عبد الهادي، لـ"الوطن"، إن مهمة الوحدة الإسعافية المتنقلة تقديم الإسعافات الأولية لحين التواصل مع أقرب المستشفيات لنقل الحالة إليها بشكل عاجل لتلقي العلاج اللازم، موضحا أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل إنطلاق ساعات التشغيل، منوها إلى أن عمليات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، سيستمر يومياً، لمواجهة أى أمراض معدية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إلى أن هناك خطة شاملة للتعقيم والتطهير، إضافة إلى تعقيم وتطهير ورش الصيانة، منوها أنه يتم توزيع كمامات طبية على المواطنين بالمحطات المزدحمة بالركاب، للتصدي لفيروس كورونا، موضحا أن الشركة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.