بكين ترد على اتهامات واشنطن بإخفاء معلومات عن كورونا في مراحله الأولى

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، شاو لي شينج، اليوم، أن محاولات عدد من المسؤولين الأمريكيين "إلقاء اللوم" على الصين في نشر فيروس كورونا الجديد، وانتقاد جهود بكين لن تساعد في التعامل مع المرض في الولايات المتحدة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وجاء تعليق الخارجية الصينية عقب تصريح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، أمس الأربعاء، حين قال إن تستر الصين في البداية على تفشي الفيروس الجديد قد كلف العالم بأكمله شهرين للمواجهة.

وأشار "شينج" إلى أن أوبراين اتهم الصين بمحاولة إخفاء معلومات حول المرض، لكن العالم يعرف أن الصين نشرت المعلومات بطريقة مفتوحة وشفافة، وحددت سلالة الفيروس في وقت قياسي وشاركت سلسلة الأبحاث مع منظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويعد هذا التصريح بمثابة اتهام للصين بأنها تتحمل مسؤولية التسبب في وباء عالمي، من خلال معالجتها غير الشفافة للمرض في البداية.وجاءت هذه التصريحات في مؤسسة التراث في واشنطن، حيث استشهد "أوبراين" بتقارير تفيد أن الأطباء في الصين تم إسكاتهم أو عزلهم حتى لا تنتشر أخبار تفشي الفيروس.

وقال إن بكين لو تعاملت بصورة صحيحة مع الفيروس لكان من الممكن الحد من انتشار الفيروس في الصين وجميع أنحاء العالم.