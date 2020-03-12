فيروس كورونا يحصد أول ضحاياه في النمسا واليونان

أعلنت سلطات النمسا واليونان اليوم الخميس، عن أول حالتي وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أراضي الدولتين، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت سلطات العاصمة النمساوية فيينا، أن أول ضحية للوباء في البلاد، هو رجل يبلغ من العمر 69 عاما، فيما بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في النمسا لحد الآن 302، قد تعافى أربعة منهم.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة اليونانية، أيضا أول حالة وفاة بسبب كورونا، مشيرة إلى أن الضحية مواطن في سن 66 عاما، عاد آواخر فبراير من رحلة إلى أماكن مقدسة في إسرائيل.

وحتى ليلة أمس الأربعاء، سجلت في اليونان 99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

كما صرح متحدث باسم وزارة الصحة، بأن الحكومة فرضت نظام حجر صحي على عبارة راسية حاليا في ميناء جزيرة ليمنوس، بعد تعرض أحد أفراد طاقمها لوعكة صحية.

وتم إجلاء البحار المريض، من السفينة، لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة بغية التأكد مما إذا كان مصابا بفيروس كورونا، فيما لا يزال على متن العبارة، حسب تقارير إعلامية، 341 راكبا والطاقم المؤلف من 77 شخصا.