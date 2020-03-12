تعرف على أسعار صيانة بيجو 508 بدءا من 2013 لسنة 2019

أعلن "مانسكو" وكيل بيجو في مصر أسعار صيانات سيارات بيجو 508 بداية من سنة 2013 حتى عام 2019.

وتبلغ أسعار الـ1000 كم 1608 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ10.000 كم 2334 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ20.000 كم 3353 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ30.000 كم 2334 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ40.000 كم 3598 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ50.000 كم 2334 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ60.000 كم 3369 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ70.000 كم 2350 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ80.000 كم 3614 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ90.000 كم 3673 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ100.000 كم 3369 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ110.000 كم 2350 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.

وتبلغ أسعار الـ120.000 كم 3614 جنيه وتشمل قطع الغيار والمصنعية.