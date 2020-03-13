البرلمان في أسبوع.. إقرار 4 قوانين ورفع الحصانة عن "الشويخي"

شهد الأسبوع الجاري نشاطا برلمانيا مكثفا، تم خلاله إقرار 4 قوانين بشكل نهائي، ومناقشة التعديلات الموسعة لقانون البناء وقانوني البعثات ونواب المحافظين، كما وافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب جمال الشويخى، وقام بتهنئة المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

ووجَّه المجلس التحية "وقوفاً" لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كما حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة النواب والعاملين به، حيث تم التنسيق بين المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية وجميع قاعات اجتماعات اللجان، والأماكن الرئيسية بالمجلس وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن.

كما تم تعليق البصمة للعاملين بالأمانة العامة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين.

وجاء حصاد المجلس الأسبوعي على النحو الآتي:

الجلسات العامة لمجلس النواب / جلسة الأحد 8 مارس 2020

- وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على التعديل المقدم من الحكومة لبعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة .و وافق المجلس على ما إنتهى إليه رأى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جمال إبراهيم الشويخى لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبله في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

وأحال المجلس 3 بيانات عاجلة مقدمة من النواب "سليمان وهدان، مصطفى بكري، أيمن أبو العلا" إلى اللجان النوعية لاتخاذ اللازم بشأنها.

ووافق المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة " 36 " طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في شأن موضوعات مختلفة .

-كما أحال المجلس " 7 " مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المتخصصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها .

هنأ الدكتور على عبد العال بإسمه وباسم مجلس النواب المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.كمت هنأ المجلس النائب الدكتور عبد الهادى القصبى لترأسه منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية .

وفي جلسة الاثنين 9 مارس 2020:

-وجه الدكتور على عبد العال ونواب المجلس التحية " وقوفاً " لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والذى يتزامن مع ذكرى ثورة 1919 .ووافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على " 4 " مشروعات قوانين، وهى :

• تعديل قانون غسل الأموال .

• تعديل قانون حماية الآثار .

• تعديل قانون السجون ومكافحة المخدرات .

• تعديل قانون معاشات القوات المسلحة .

- كما ناقش المجلس تعديل قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية ، و قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، ووافق عليهما في المجموع مع إحالتهما لمجلس الدولة للمراجعة .

- وعلى مدار يومين وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مواد قانون البناء في مجموعه وبلغت عدد مواده 75 مادة، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.

- وأحال المجلس 47 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وفي جلسة الثلاثاء 10 مارس 2020

- استعرض المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات والتي كان رئيسها الوكيل سليمان وهدان بشأن دراسة وإعداد تقرير عن غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة في أكتوبر الماضي، وبعد المناقشة تمت إحالة التقرير والملاحظات الواردة به في ضوء احتمالات تكرارها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

-كما ناقش المجلس 68 طلب إحاطة و13 سؤالاً و8 طلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية بشأن خطة الحكومة لتغطية الترع والمصارف والقنوات المائية، ونقص مياه الرى في بعض الترع، وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة وغيرها من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاص وزارة الرى والموارد المائية.

و أعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسات العامة لمدة أسبوعين على أن تعود للإنعقاد يوم 29 مارس الجارى ، في ضوء الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين به.

وقرر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء بإثبات كارت الدخول من بوابات المجلس بدءاً من الأربعاء 11 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.