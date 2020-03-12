مصادر لـ"الوطن": فرق متخصصة داخل المطار لاستقبال المسافرين وتوجيههم

علمت "الوطن"، من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار قامت قبل قليل، بتشكيل فرق متخصصة بجميع الإدارات العاملة بالمطار، بالتنسيق مع شركات الطيران، للتعامل مع أي طوارئ، وتوجيه الركاب لمناطق الخدمات، وصالات السفر والوصول، وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم، حسب حاجتهم.

وأكدت المصادر، أنه تم التأكيد على جميع الشركات العاملة في المطار، بضرورة تواجد منسقين للرحلات على مداخل صالات الوصول، لاستقبال الركاب وتوجيههم، وإجراء الاتصالات بالركاب المتأخرين لتقدير الموقف.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت أنه في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تُهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية، خلال هذه الفترة ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.