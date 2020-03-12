شعراوى: نمر بوضع استثنائي لم يحدث في مصر منذ 25 عاما

دعا اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى توخي الحذر خلال موجة الطقس السيئ، التي تمر بها البلاد حاليا، قائلا خلال ترأسه غرفة عمليات الوزارة لمتابعة الوضع بالمحافظات، "نمر بظرف استثنائي فالموجة المطيرة والفجوة الهوائية لم تحدث منذ 25 عاما أي منذ عام 1994 تقريبا".

وأضاف "شعراوي"، "بلاش نشر شائعات على السوشيال ميديا، أرجو من كل واحد يشير حاجة أو ينشر صورة على السوشيال، يراعي أنه ممكن يؤذي بلاده أمام العالم الخارجى، فمثلا لا يصح التركيز على وجود بؤرة مائية في شارع رغم انتظام حركة السير".

وتابع وزير التنمية المحلية، "لدينا عمال وموظفين مطبقين من يومين في الشارع للتعامل مع الأمطار وإزالة أي تجمعات للمياه وأي حدث طارئ".

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.