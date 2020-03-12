نشرة أخبار الطقس السيئ: رياح في الطريق للقاهرة.. والوضع "سيزداد سوءا"

تشهد البلاد اليوم موجة شديدة من الطقس السيئ، وتستعرض "الوطن" آخر تطورات حالة الطقس التي تضرب مصر حاليًا، في المحافظات والمدن المختلفة كالتالي:

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة في طريقها للقاهرة.. الطقس سيزداد سوءا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار الغزيرة بدأت اليوم على السواحل الشمالية، مبينة أن مدينتي الإسكندرية ومطروح يشهدان أمطار غزيرة ورعدية، فيما تشهد بعض مناطق الوجه البحري أمطارًا غزيرة ورعدية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "صباح الورد"، على شاشة "TEN" أن محافظة القاهرة تأثرت بالأمطار متوسطة الشدة صباح اليوم، ولكن ستزداد غزارة على مدار اليوم، ومع نهاية اليوم، ستبدأ السيول في التشكل على المناطق الجبلية.

وتابعت أن سرعات الرياح بدأت تزداد وتنشط وستؤثر على معظم أنحاء الجمهورية، فيما بدأ تأثير الأتربة على مناطق مختلفة منها جنوب البلاد وأسوان وأسيوط والأقصر، وشرم الشيخ والغردقة نتيجة نشاط الرياح، مؤكدة أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة بدأت تمتد وتصل للقاهرة.

"المرور": انخفاض معدلات الحركة بجميع الطرق

قال الرائد محمد الشربيني مشرف عام الإدارة العامة للمرور، إن قرار الحكومة بمنح اليوم الخميس إجازة رسمية للمواطنين أدى لانخفاض معدلات الحركة بجميع الطرق، مؤكدا أنه لا توجد أي كثافات على أي طريق.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن سوء الأحوال الجوية على الطرق بدء منذ صباح اليوم، سواء على هيئة نشاط للرياح المحملة بالأتربة أو الأمطار المتوسطة.

فتح طريق "أسيوط- الخارجة" في تمام السادسة صباحاولفت الشربيني، إلى أنه جرى إغلاق بعض الطرق في الفترة الصباحية ومازالت مغلقة حتى الآن، مبينا أنه تم إغلاق طريق "أسوان- أبوسمبل" من الساعة 11 مساءا حتى الواحدة صباح اليوم.

مدبولي للمواطنين: أعذرونا لو خفضنا المياه أو قطعناها في بعض المناطق

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بعذر الحكومة حال الحاجة لتخفيض ضغوط الأمطار في بعض المناطق لإتاحة المزيد من القدرة على استيعاب مياه الأمطار في شبكات التصريف.

وأضاف "مدبولي"، في تصريحات له على هامش تفقده غرفة العمليات المركزية للحكومة، منذ قليل، أن هذا سيحدث في المناطق التي يوجد بها كميات أمطار كثيفة، موضحا أن هذا الأمر سيؤدي لتخفيض ضغوط المياه أو حتى قطعها بالكامل، للسماح بتصريف المياه في فترة سريعة.

ودعا رئيس الوزراء، المولى عز وجل، بأن تمر الأزمة الحالية على خير، موضحا أن الحكومة ستواصل العمل على خلية عمل واحدة، وستواصل تنسيق الجهود لمواجهة الأزمة وحل أي مشكلات بشكل علمي.

وناشد مدبولي، المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وخصوصا الأطفال لتجنب حوادث الصعق.

وأضاف "مدبولي"، خلال متابعته لأوضاع المحافظات والاستماع لتقارير المحافظين حول جهود مواجهة الطقس السئ من غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، أن المتابعة تجري على مدار الساعة، موجها التحية للعاملين بمرافق الدولة، "في ناس بايتة في الشوارع مروحتش بيوتها لحد دلوقتي، واللي متابع معانا صعوبة الطقس هيتخيل الناس دي بيخدمونا أد إيه".

واستكمل رئيس الوزراء: "إن شاء الله الموجة دي تعدي على خير، وكل الوزراء ومسؤولي الدولة، والمحافظين وكبار المسؤلين، ويتم متابعة كل صغيرة وكبيرة، وغرفة العمليات خصصت للطقس السئ منذ يومين".

التنمية المحلية: 3 آلاف معدة و6 آلا عامل في الشارع لمواجهة الطقس

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك 3 آلاف معدة، ومن 5 لـ 6 آلاف عامل موظف، متواجدين بالشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحا أنه نظرا للرياح السريعة المحملة بالأتربة، حدث سقوط للأشجار وأبراج كهرباء، ويتم التواصل بصفة مستمرة مع المحافظين وبالتنسيق مع مجلس الوزراء ورؤساء الأحياء والمحافظين المتواجدين بالشوارع للتعامل مع الأحداث أولا بأول.

وأوضح أن كل المعدات تعمل، وجاري متابعة مخرات السيول، لافتا إلى أنه سيتم قطع المياه وخفض تدفقها في بعض المناطق حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، مشيرا إلى أن البلاد لم تتعرض لتلك النوبة منذ أكثر من 25 عاما، لم تحدث تلك الفجوة الهوائية منذ عام 95 تحديدا، محذرا من انتشار الشائعات.

وأضاف "شعراوى"، خلال ترأسه غرفة عمليات الوزارة، أنه تم التاكد من توزيع سيارات الشفط بالشوارع، ونتيجة شدة الرياح حدثت بعض الخسائر منها غلق طرق تنعدم فيها الرؤية وانهيار بعض البيوت الطينية ببعض القرى ووقوع إصابات تم نقلها للمستشفيات، علاوة على وجود حالات وفاة منها وفاة طفلة 5 أعوام، سقطت عليها شجرة، بجانب وفاة فني كهرباء كان يصلح أحد أبراج الكهرباء في واحة باريس بالوادي الجديد.

رغم الطقس السيئ.. انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة

تشهد حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي، الآن انتظاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، أن عملية الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة ولا توجد أي تأثيرات على الحركة الملاحية حتى ساعة تاريخه، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح بإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أي مشكلات تؤثر على الحركة.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

غلق بوابات "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي وطريق الزعفرانة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق بوابات القاهرة الإسكندرية الصحراوي، اتجاه الإسكندرية لوجود تجمع المياه، ويتم شفط المياه بواسطة سيارات الشفط.

وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، بسبب شدة الرياح وانعدام الرؤية. وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

تمر مصر بموجة طقس سيء بدأت منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس، والتي تستمر إلى السبت القادم، وتساقطت أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على بعض المحافظات، ومن المتوقع أن يزداد الطقس السيء خلال الساعات القادمة.