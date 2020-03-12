عاجل.. المرور تفتح بوابات طريق إسكندرية الصحراوي بعد شفط المياه

أعلنت الإدارة العامة للمرور فتح بوابات القاهرة الاسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية بعد شفط المياه أمام حركة السيارات وتواجد الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية.

كانت الإدارة العامة للمرور اتخذت عدة إجراءات بغلق عدة طرق خلال موجة الطقس السييء للحافظ علي أرواح المواطني ، وتابعت الإدارة كافة الطرق بالمحافظات علي مدار الساعة ، ففي صباح أمس أعلنت طرق غلق طريق قنا الأقصر وطريق قنا سوهاج وطريق قنا البحر الأحمر وطريق قنا نجع حمادي لوجود رياح شديدة وانعدام الروية، وطريق أسيوط اتجاه القاهرة على طريق الكريمات، وطريق اسيوط اتجاه سوهاج علي الصحراوي الغربي، وطريق أسيوط اتجاه سوهاج على الصحراوي الشرقي.