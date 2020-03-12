شركة "Schuy Exclusiv Reisen" تطلق حافلتها الجديدة S 531 DT

أطلقت شركة Schuy Exclusiv Reisen للحافلات، نسختها الجديدة S 531 DT، حيث احتفلت الشركة بمرور 40 عاما على تأسيسها.

وتعتبر حافلات Setra ذات الطابقين والتي تنميز بسقف زجاجي بانورامي، هي أحدث إضافة إلى أسطول الحافلات والمخصص لرحلات السفر المتميزة.

وتتسع الحافلة الجديدة لـ 42 راكبا على السطح العلوي في كراسي جلدية بذراعين مع مساند رأس فاخرة قابلة للتعديل ومساند أرجل قابلة للتعديل بشكل فردي.

في الطابق السفلي يمكن للركاب الجلوس بشكل مريح على 16 مقعدا على أربعة طاولات، وتتوفر آلة صنع القهوة وفرن الخبز وفرن الحمل الحراري وغسالة الأطباق والفريزر والأواني الفخارية للخدمة على متن الحالفة.

تضمن أحدث أنظمة مساعدة السائق وأقصى درجات الأمان لسائق الحافلة والركاب، على سبيل المثال مساعد الحماية من السرقة ويستخدم مستشعرات الرادار لمراقبة المسار ويحذر السائق من المشاة وراكبي الدراجات والعوائق الثابتة.

وتأسست شركة Schuy Exclusiv Reisen عام 1980، التي تخصصت في خدمات السفر.