تعقيم وتطهير المطارات السعودية والطائرات لمنع انتشار "كورونا"

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم، تنفيذها العديد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مطارات المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث كثَفت الهيئة من جهودها في عمليات تعقيم وتطهير صالات السفر "الوصول والمغادرة" وفي المرافق العامة بالمطارات، وسخرت الهيئة كافة الإمكانيات لتوفير المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة في كافة المطارات الدولية والمحلية بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات سفر بالمطارات السعودية.

وأكدت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية- اتخاذها كافة التدابير الصحية والوقائية في عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر في المطارات، حيث تقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي على مدار24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.

وتشمل عمليات التطهير بوابات صالات السفر "وصول ومغادرة" وتنظيف وتعقيم الأرضيات والحواجز والجدران ومنصات إنهاء إجراءات السفر وجسور الركاب وكراسي الانتظار ومنصات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة ودورات المياه، وذلك لمنع انتشار الفيروس، كما سيتم تفعيل أجهزة مكبرات الصوت داخل صالات السفر لتذكير المسافرين بضرورة استخدم الكمامات الطبية والسوائل المعقمة التي تم توفيرها داخل الصالات.

وحرصت الهيئة على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المنافذ الجوية للمملكة، حيث تضمنت الإجراءات تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات لفحص كافة الركاب القادمين "عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة" من مناطق والدول المنتشر بها فيروس كورونا، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة.