عاجل.. "وزارة الطاقة": عودة الكهرباء إلى الوادي الجديد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عودة الأحمال الكهربائية إلى محافظة الوادي الجديد منذ قليل بعد جهود متواصلة. وأشارت الوزارة في بيان إلي إعادة تغذية أبوطرطور وبلاط بالوادي الجديد عن طريق خط بلاط / شرق العوينات.

وأكد البيان أن شركة التوزيع قامت بعمل اللازم نحو إعادة التيار الكهربائى لكل المناطق المتأثرة بانقطاع التغذية الكهربائية في كلا من الداخلة والخارجة وبلاط وباريس وشرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتبقى بعض الأماكن المتفرقة على ضواحي مدينة باريس وتستمر الجهود لإعادة التيار الكهربائى سريعا إليها.

وأشارت الوزارة إلى أنة تم الدفع بعدد من ماكينات الطواري لتغذية الأحمال المفصولة بقرى باريس لحين الإصلاح.