سوريا: تأجيل جميع الأنشطة الرياضية إلى ما بعد شهر رمضان

أعلن الاتحاد الرياضي السورى العام، اليوم، تأجيل النشاطات الرياضية كافة ابتداء من 14 مارس الجاري إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن قرار الاتحاد يأتي لاعتبارات صحية بهدف سلامة اللاعبين والكوادر الفنية في جميع المحافظات.

وكان الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم أعلنا رسميا تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته وكالة "أنباءالشرق الأوسط".

وواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسجيل إصابات جديدة حول العالم، في حين تجاوزت الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ4 آلاف، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، الفيروس الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.