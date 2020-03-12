نتيجة الطقس السيىء.. انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق محافظة بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق بأحياء بالمحافظة، بسبب الأحوال الجوية السيئة منذ الصباح، خاصة منطقة بورفؤاد، رغم إعلان المحافظة عن تخفيف الضغط في بعض المناطق من بعد الثامنة مساء اليوم.

كانت محافظة بورسعيد، قد أعلنت في بيان لها، أنه نظرا لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة فسوف يتم خفض ضغط مياه الشرب، وذلك من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتي الرابعة فجر الغد.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.