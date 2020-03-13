اليوم.. بدء الصمت الانتخابي في سباق "المحامين"

أعلن أحمد البسيوني وكيل مجلس نقابة المحامين، والمرشح الحالي في العملية الانتخابي، عن أن الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات نقابة المحامين من المفترض أن يبدأ اليوم الجمعة، وفقا للعرف المتبع في الانتخابات وليس طبقا للقانون، مؤكدا أن قانون النقابة لم ينص على فترة الصمت الانتخابي، قائلا: "إن القانون لم يحدد فترة للصمت الانتخابي لكنه وفقا للعرف يتم قبل الانتخابات بـ48 ساعة".

وقال يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، والمرشح على عضوية المجلس، إن انتخابات النقابة ستجرى فى موعدها 15 مارس الجاري، ولا يوجد تغيير في الموعد حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة حرصت على تنظيم العملية الانتخابية بشكل جيد، لن يسمح بأن يكون هناك تكدسات أمام صناديق الاقتراع.

وأكد التوني، أن النقابة عملت على زيادة عدد لجان التصويت، وفى كل لجنة سيكون هناك صندوقان للانتخاب، وبعض أماكن إقامة الانتخابات عبارة عن نوادٍ واسعة، ولذلك لن يكون هناك قلق من مسألة الزحام، مشيرا إلى أنهم يدرسون أى إجراءات وقائية يمكن اتخاذها وتفعيلها يوم الانتخابات، حرصا على سلامة المحامين وعدم انتشار أي فيروسات أو غيره.

من ناحية أخرى، اضطر سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إلى إلغاء آخر جولاته الانتخابية، ولقائه بمحامين القاهرة الذي كان مقررا انعقاده أمس الخميس بمقر اتحاد العمال، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، واكتفى بتوجيه كلمة إلى المحامين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي المقابل اختتمت قائمة الإصلاح بنقابة المحامين والتي يرأسها المحامي رجائي عطية كمرشح على منصب نقيب المحامين جولاتها الانتخابية، أمس الأول بمؤتمر حاشد بمحافظة أسيوط، حضره رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين ومرشحي القائمة لعضوية المجلس.