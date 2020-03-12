البرلمان الجزائري يعلق نشاطاته بسبب فيروس كورونا

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، اليوم، تأجيل النشاطات العامة إلى وقت لاحق كإجراء وقائي واحترازي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المجلس في بيان، اليوم، إن "رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين قرر اليوم بعد الاتفاق مع أعضاء مكتب المجلس، تأجيل النشاطات العامة التي كانت مقررة خلال الأيام القادمة، إلى وقت لاحق، وذلك كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا".

وأعلنت السلطات الصحية بالجزائر، في وقت سابق، عن وجود 24 حالة إصابة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم وقف الدراسة بكافة المدارس والجامعات اعتبارا من اليوم وحتى 5 أبريل المقبل.