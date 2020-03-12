"الصحة": حالة مصابي قطاري إمبابة مستقرة.. ولا وفيات حتى الآن

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث تصادم قطاري الصعيد بين رمسيس وإمبابة، موضحًا أن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا حالتهم الصحية من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كدمات وكسور بسيطة، دون وقوع أي وفيات.

وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة ""extra news، أن هناك 9 حالات بمستشفى معهد ناصر، وحالتين في مستشفى شبرا العام، وحالتين في مستشفى السكة الحديد، مؤكدًا أن حالة المصابين الصحية مستقرة، ويجري متابعة الوضع أول بأول من موقع الحادث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات منذ شهرين تحسبًا لمثل هذه الطوارئ، لافتا إلى أن المصابين سيخرجون من المستشفيات حال تماثلهم للشفاء وتحسن حالاتهم، لافتا إلى أن مخزون الدم يكفي ويفيض في جميع المستشفيات.

ووقع حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما في الآخر من الخلف.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 13 في الحادث حتى الآن، نافيا حدوث وفيات، مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة "كدمات"، لافتا إلى أن الوزارة دفعت بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقل فريق أمني من المباحث وشرطة النقل المواصلات، بالتنسيق مع رجال الدفاع المدني، إلى مكان الحادث، حيث بدأت القوات في رفع آثار الحادث وحصر المصابين.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية؛ عن إيقاف جميع الرحلات؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.