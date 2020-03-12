ترامب يمنح وزير الدفاع "كامل الصلاحيات" للرد على هجوم التاجي بالعراق

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، كامل الصلاحيات للتعامل مع حادث استهداف قاعدة" التاجي" في العراق، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن إسبر، قد أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد الهجوم على قاعدة التاجي، مشددا في الوقت ذاته على أن ميليشيات تدعمها إيران تقف وراء هذا الهجوم.

وكان إسبر أكد في وقت سابق، اليوم، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بعد الهجوم الصاروخي في العراق الذي أسفر عن مقتل جندي بريطاني وجنديين أمريكيين، وشدد وزير الدفاع الأمريكي -في تصريح أوردته قناة "الحرة" - على أن ميليشيات تدعمها إيران تقف وراء هذا الهجوم.

وقال إسبر إن هذا الهجوم - الذي شنته جماعات مسلحة مدعومة من إيران - تضمن نيرانا متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي.

وأكد الوزير الأمريكي، أن بلاده لن تتساهل مع الهجمات على الشعب الأمريكي ومصالحه وكذلك حلفاء الولايات المتحدة.

"باريس" تدعو السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات للقبض على المسؤولين عن هجوم التاجي

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، دعت في وقت سابق، اليوم، السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات للقبض على المسؤولين عن هجوم قاعدة التاجي، مطالبة في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، منع تكرار هذه الهجمات مرة أخرى.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت في وقت سابق سقوط عشرة صواريخ من نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما ذكرت وسائل إعلام أن جنديين أمريكيين وبريطانيا قتلوا في القصف الصاروخي الذي استهدف المعسكر.