"جمارك الإسكندرية" تضبط محاولة تهريب بضائع غير خالصة الضرائب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، برئاسة حسام الدين حمزة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط محاولة تهريب مزدوجة لكمية من جوزة الطيب وبضائع أخرى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وكمية الأرز المصرى المحظور تصديره طبقاً لقرار التجارة 722 لسنة 2016 والمذاع بمنشوري تصدير 21 لسنة 2016 و17 لسنة 2018 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على إخبارية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية بوجود معلومات حول قيام شركة "ف.ل" بتهريب كمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية إلى داخل البلاد واستبدالها بكمية من الأرز المصرى المحظور تصديره.

وتبين أن شركة "ف.ل" استوردت رسالة بضائع متنوعة من الهند برسم الترانزيت بجمرك الدخيلة داخل الحاوية رقم MEDU7638258 بموجب بيان جمركي رقم 1892 لسنة 2020 لو 2 دخيلة وطلب إرسال رقم 14 لسنة 2020 ترانزيت ليبيا وطلبت إيداعها بأحد الإيداعات بميناء الإسكندرية لحين إرسالها بالبحر لليبيا.

كما تبين أنه قد تم كشف ومعاينة الرسالة بالدخيلة بموجب استمارة الجرد رقم 486736 فى 19/1/2020 واتضح أن المشمول عبارة عن 500 شيكارة جوزة الطيب بوزن إجمالى 25 طنا و4 شكائر ذرة بوزن إجمالى 100 كجم و40 شيكارة أكل عصافير بوزن إجمالى 1 طن و4 شكائر أرز هندى بوزن إجمالي 100 كجم والجميع منشأ الهند بإجمالي 548 شيكارة.

وفى تاريخ 30/1/2020 و تنفيذا للإخبارية المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية تم تشكيل لجنة من الحركة والتهريب والأمن الجمركى بحضور حسام الدين حمزة وعضو هيئة الرقابة الإدارية لمعاينة وفتح الحاوية، حيث تبين أن الموجود بها 560 شيكارة أرز مصرى إجمالى 14 طنا و26 شيكارة أكل عصافير بوزن إجمالى 650 كجم و80 شيكارة فلفل أحمر مطحون بوزن إجمالى 2.4 طن و1 شيكارة ذرة بوزن إجمالى 25 كجم.

وتبين قيام الشركة بتهريب 25 طن جوزة الطيب و100 كيلو من الأرز الهندى و350 كيلو من أكل العصافير بوزن 350 كجم و75 كيلو من الذرة إلى داخل البلاد.

وحاولت الشركة تهريب 14 طنا من الأرز المصري المحظور تصديره بوزن 14 طن و2.4 طن من الفلفل الأحمر المطحون بدلا من الأصناف الأجنبية الصنع.

قرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.