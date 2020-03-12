إيقاف سير السيارات على طريق العين السخنة الزعفرانة بسبب السيول

قام مسئولو محافظة السويس، بوقف سير السيارات بطريق العين السخنة – الزعفرانة، حفاظا على سلامة المواطنين بعد تعرض منطقة العين السخنة لسيول وأمطار شديدة.

وتعرضت منطقة وادي الدوم بالعين السخنة، لسيول بسبب الأمطار الغزيرة، التي تتعرض لها اليوم، وتحركت المياه من داخل الوديان الجبلية إلى خارجها.

وقام محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، بالدفع بسيارات ومعدات المحافظة لطريق العين السخنة لمنع تدفق مياه السيول إلى الطريق السريع.

واكد الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، توقف حركة السير بطريق العين السخنة الزعفرانة، ابتداء من منطقة سوميد، فيما مازال طريق السويس – الأدبية يعمل.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.