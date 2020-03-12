علماء "لعلهم يفقهون": المطر دليل رضا الله.. "اللي عنده برد ميروحش المسجد"

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن أي مسلم مصاب بالبرد، عليه ألا يذهب إلى المسجد، لأداء الصلوات بما فيها صلاة الجمعة، وهذا من سنة النبي محمد عليه السلام، وسيأخذ الأجر كاملًا إذا صلى في المنزل، كونه حرص على ألا يؤذي أحد من الناس، وذلك خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

وعلى جانب آخر، نصح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خطباء الجمعة، بالرفق بالمصلين وعدم الإطالة في الخطبة، تيسيرا على الناس، في ظل الأحوال الجوية الصعبة، "على الناس أن يبذلوا كل ما في وسعهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد"، وذلك خلال حواره في نفس .

فيما قال الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، إنه يجوز صلاة الجمعة في المنزل على أنها صلاة ظهر، وذلك في حال التعثر في الوصول للمسجد، كما ذكر أن المطر من عند الله ليطهر به العباد ويبعد عنهم رجس الشيطان، لافتًا إلى أن المطر يُعد آية من آيات الله.

وتابع العزازي: "المطر دليل رضا من عند الله، وعلينا أن نحسن استخدامه حتى يتحول إلى نعمة ولا يتحول إلى نقمة، ونكون مستعدين دائما لاستخدام هذا الخير بصورة سليمة ولا يهدم المنازل ويعطل الطرق".

بينما قال الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، إن كل يحدث في الكون من بلاء ووباء، هو آية من آيات الله، لتوظيف المؤمن لمراد الله، وعلينا بالاعتبار والعظة، وندعو لكل الناس بأن ينقذوا من هذا، " علينا أن ندعوا أن يرفع الله الوباء عن غير المسلمين، فهذا يجوز ومن تعاليم ديننا الحنيف".