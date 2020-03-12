فتاة بكفر الشيخ تحاول الانتحار بـ "الحبة القاتلة" وتحويلها لمستشفى طنطا

أصيبت فتاة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها قرص حفظ الغلال المعروف إعلاميا بـ "الحبة القاتلة"، بإحدى مناطق مدينة قلين في محافظة كفر الشيخ.

وتلقت غرفة عمليات ديوان المحافظة، بلاغاً يفيد تناول "إيمان.ا.ا"، 17 عاماً، قرص حفظ الغلال المعروف إعلاميا بـ "الحبة القاتلة"، ما أدى لإصابتها بحالة إعياء شديدة، تم إبلاغ قوات الشرطة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى كفر الشيخ، وتلقت الإسعافات الأولية وجرى تحويلها إلى مستشفى طنطا الجامعي، نظراً لتدهور حالتها الصحية، وأخطرت إدارة المستشفى الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد تناول الفتاة المقيمة بعزبة أفلاطون التابعة لمركز قلين، قرص حفظ الغلال، في محاولة للتخلص من حياتها، وجرى إنقاذها بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.