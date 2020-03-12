تحقيقات قطاري إمبابة: إحداهما توقف لسبب مجهول

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري روض الفرج، أن إحدى عربات القطارين خرجت من مكانها بعد الحادث واصطدمت بمنزل بجوار مكان الحادث.

وأضافت التحقيقات أن القطار 991 كان قادما من أسوان وتوقف لسبب غير معروف حتى الآن قبل أن يأتي القطار رقم 989 من الخلف من نفس الاتجاه ويصطدم به، لتخرج العربة قبل الأخيرة من القطار الأول من مكانها واصطدمت بعقار من طابقين بالمكان، وأمر النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة في الحادث لكشف حقيقة الواقعة وسببها وكيفية حدوثها.

وكان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مسرح الحادث بمزلقان النجيلي السبتية - خلف ورش السكة الحديد - بمنطقة روض الفرج، وتبين أن الحادث قد أسفر عن إصابة عدد جاري حصره بدقة، منهم من تلقى علاجه بمعهد ناصر ومستشفيات الساحل والهلال وشبرا العام وخرج بعد تماثله للشفاء، وجاري سؤال باقي المصابين واستكمال إجراءات التحقيق.