الجيش الوطني الليبي يعلن تدمير أهداف تركية شرق مصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرق مصراتة، موضحا أن إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تحشيد كبير للعصابات الإرهابية شرق مصراتة، وتركيب الجيش التركي تقنيات عسكرية ورادارات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم.

وأشار اللواء المسماري، إلى أن الأهداف التركية التي دمرها الجيش تضمنت محطة "رادار" من نوع "سكاي جارد" بالكلية الجوية مصراتة ومجموعة أهداف مختلفة.

اللواء المسماري: العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقي الأهداف

وأوضح المتحدث الليبي أن الأهداف شملت مدفعية صاروخية من عيار 107م بمنطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية تركية للدفاع الجوي من نوع "ارليكون" بالكلية الجوية مصراتة، وأكد اللواء المسماري، أن العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقي الأهداف، والتي تشكل تهديدا عسكريا لقوات الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة.

وشدد الجيش الوطني الليبي على أن تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة يشكلان خرقا للهدنة المعلنة منذ الـ12 من يناير الماضي، بعد رصد تهديدات وتوعد بمهاجمة القوات من قبل قادة العصابات الإرهابية.