السكة الحديد تعيد حركة القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.

ووقع حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989 والقادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما في الآخر من الخلف.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 13 في الحادث حتى الآن، نافيا حدوث وفيات، مشيرا إلى أن الإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة "كدمات"، لافتا إلى أن الوزارة دفعت بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقل فريق أمني من المباحث وشرطة النقل المواصلات، بالتنسيق مع رجال الدفاع المدني، إلى مكان الحادث، حيث بدأت القوات في رفع آثار الحادث وحصر المصابين.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية؛ عن إيقاف جميع الرحلات؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.