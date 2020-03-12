إحدى راكبات قطار 981 لـ"لوطن": عالقون في العربة منذ 4 ساعات

شهدت حركة القطارات، اليوم، مشكلة في تحركاتها، بسبب حادث تصادم بين قطاري ركاب رقمي 991 و989، القادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة بين محطتي إمبابة ورمسيس، حيث تصادم أحدهما في الآخر من الخلف.

الدكتورة فاطمة الزهراء، إحدى ركاب قطار 981 المتجهة من أسوان إلى القاهرة، تروي لـ"الوطن"، أن القطار تحرك في موعده الساعة 1.10 ظهرا، حتى وصل إلى محطة "مغاغة"، في الساعة الـ6 إلا ربع، موضحة أن القطار ظل واقفا هناك، حتى الساعة الـ10 مساءً ولم يتحرك من مكانه.

وأضافت الزهراء، أن القطار أبوابه مغلقة، والمحطة أطفأت أنوارها، ولا نرى خارج القطار سوى ظلام دامس، مشيرة إلى أن القطار ممتلئ بالركاب، وهناك الكثير من الأطفال، الذين بدأوا في البكاء من كثر الجلوس في القطار والطقس السيئ.

وتابعت راكبة القطار، أن كل العاملين في القطار، ليس لديهم أي معلومات عن موعد تحرك القطار، أو إلى متى سيظل هذا الوضع هكذا، "كل لما أسال المسؤولين في القطار، يقولي معرفش خدي رقم الشكاوى، اتصلي بيهم عن المستجدات".

وأشارت إلى أن الجميع يعلم أن هناك حادث، وأن الطقس سيئ، وأن الحكومة حذرت من النزول، إلا أن من خرج من منزله، كان لظروف طارئة لا تستطيع الانتظار، موضحة أن الركاب بحاجة إلى معرفة متى يتحرك القطار، وما الوضع ومتى ستجري معالجته.