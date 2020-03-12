الطيران العماني يعلق رحلاته بين السلطنة والكويت

أعلنت شركة الطيران العماني (الناقل الوطني لسلطنة عمان)، اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها الجوية المجدولة بين السلطنة ودولة الكويت اعتبارا من 14 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن ذلك جاء بناء على قرار الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت تعليق الرحلات التجارية من مطار الكويت الدولي وإليه بدءا من غد الجمعة وحتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ودعت الشركة العمانية، إلى متابعة التحديثات حول رحلات الطيران العماني إلى دولة الكويت، بالإضافة إلى جميع عمليات النقل الأخرى عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.

وكانت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في سلطنة عٌمان، أعلنت في وقت سابق، حزمة إجراءات للوقاية من العدوى التي أصابت أكثر من 128 ألف شخص في العالم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتسري القرارات الصادرة عن اللجنة، بدءًا من الأحد المقبل، وتستمر لثلاثين يوما، بينما سجلت البلاد 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وبموجب القرارات، سيجرى إيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، فضلا عن إيقاف جميع الفعاليات الرياضية والأنشطة المدرسية غير الصفية.

وتبعا للقرارات، سيقتصر حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، كما سيجرى منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها.