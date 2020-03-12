ماكرون يأمر بإغلاق كافة مدارس وجامعات فرنسا لكبح كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن كافة المدارس والثانويات والجامعات ستغلقُ أبوابها ابتداءً من الإثنين المقبل، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر ماكرون في خطاب حول الفيروس: "ما زلنا في بداية الأزمة، والعدوى تتفشى في أوروبا"، وطلب من الفرنسيين أن يقللوا من تحركاتهم إلا في حال كان ذلك ضروريا، وأعلن الرئيس الفرنسي اتخاذ إجراءات لأجل حماية الشركات الصغرى من الإفلاس، وطلب من الشركات أن تشجع موظفيها على العمل عن بعد، على غرار ما تفعل الوزارات في البلاد.

وأضاف ماكرون، أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحركا عالميا بشأن كورونا في إطار مجموعة السبع التي ترأسها واشنطن، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وسجلت فرنسا أكثر من 2876 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما توفي 61 شخصا في البلد الأوروبي بسبب كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، الفيروس الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه"، وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة في العالم".