سيارات الجيش تشفط مياه الأمطار ومحافظ الغربية يتفقد شوارع المحلة

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية، انتشار قوات الجيش مدعومه بسيارات لشفط مياه الأمطار الغزيرة، تيسيرا للحركة المرورية لتأمين أرواح المواطنين خلال موجه الطقس السيىء.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك خلال جولته الليلية بالمدينة بحضور العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على حالة الأنفاق بالمدينة، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة، لحين الانتهاء من شفط المياه من الشوارع بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.