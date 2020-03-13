رئيس مدينة سفاجا تتفقد الكمائن ومخرات السيول بصحاري البحر الأحمر

تفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا مساء أمس الخميس، عدداً من الكمائن ومخرات السيول على أطراف المدينة بصحاري البحر الأحمر للاطمئنان على الاستعداد لمواجهة الأحوال الجوية.

وتفقدت رئيس المدينة كمين كيلو 5 وكيلو14 على أطراف المدينة للاطمئنان على سلامة الطرق، كما تفقد تمركز الخدمات ورجال المرور، حيث استمرت جولة رئيس المدينة بتفقد شوارع المدينة والاطمئنان على التزام جميع المعدات وسيارات كسح المياه متواجدة في الأماكن المخصصة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضافت المغربي أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى إخطار كافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى المدينة.

وجهت رئيس المدينة إدارة الأزمات بالمرور على كافة مخرات السيول، للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.