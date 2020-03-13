شوقي: والدة طالب مدرسة الزمالك أول من كتب أن ابنها مصاب.. والهلع "ملوش لازمة"

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، تفاصيل جديدة حول قرار إغلاق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك احترازيا بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن والدة الطالب هي أول من كتب على جروب "واتس آب" يضم أولياء الأمور أن ابنها مصاب، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في هلع عند الأمهات "ملهوش لازمة".

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، اتخذت قرار إغلاق المدرسة 14 يوما بسبب مخالطة ولي أمر طالب بها لأحد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم إغلاق أي مدرسة أخرى لو حدث اشتباه بها.

وأضاف الوزير، "تقريبا الحالة إيجابية بدون أعراض، وده حالة والد الطالب، وعاوز أقول حاجة، إن الأطفال في السن ده ممكن تبقى الحالة عنده إيجابية بس مش عليه أعراض، ويقعد أسبوعين ويبقى سلبي، وكنا ممكن منقولش معلومة الطالب دي خالص، بس احنا اتخذنا الاجراء الأكثر أمانا".

وتابع أنه يؤمن بأن الأمهات تحرصن كل الحرص على أبنائها، ولكن يتم استخدام السوشيال ميديا بشكل يسبب مشكلات نحن في غنى عنها.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أكثر من 80 حالة إصابة بالفيروس في مصر، معتبرا أنه رقم صغير للغاية بالمقارنة بعدد السكان.

وواصل: "محتاجين قدر عال في الأزمات من الهدوء والحكمة وليس الهلع والصوت العالي، نناشد الناس الهدوء الشديد في التعامل مع الأزمات، وفي نفس الوقت الابتعاد عن الشائعات".