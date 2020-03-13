مجدي يعقوب: أنا زي طفل صغير عندي مشاعر.. ومركز القلب في أسوان جنتي

قدم الإعلامي شريف عامر حلقة خاصة من برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" من مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان.

وعلق يعقوب على إنجازاته: "أنا موجود في الدنيا عشان الحاجات دي وبتفرحني جدا جدا وأنا كبير في السن لكن لسه زي طفل صغير عندي مشاعر وكل لما بشوف عملية جديدة أو طفل كويس والحاجات دي مهمة جدا لحياتي ولرسالة الطب"، مثنيًا على فريق عمله الذي ينجز هذه الأعمال في مركز القلب بأسوان.

ووصف يعقوب مركز القلب في أسوان بأنه الجنة، معتبرًا أنه يحصل على السعادة الداخلية منها وأنها الجنة بالنسبة له.

وافتخر يعقوب بفريقه: "عندنا شباب مصري بيعملوا أكبر عمليات معقدة مبتتعملش في العالم كله وهيفضلوا يعملوها لمدة 40 أو 50 سنة من النهاردة ودي حاجة جميلة".

وشدد يعقوب على أهمية التواضع لممارسي مهنة الطب "لو مفيش تواضع مفيش تقدم ومفيش علم ومفيش أبحاث جديدة وكلنا هنا في المستشفى متواضعين الكبير والصغير وكلنا بنتناقش مع الشباب وبنسمع أفكارهم وخبراتهم".