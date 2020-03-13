سقوط بلكونة على 3 مواطنين بأسيوط.. وشاهد عيان: كانوا يحتمون من الرياح

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب آخر، أمس الخميس، إثر سقوط شرفة منزل بقرية درنكة الجديدة التابعة لمركز أسيوط، بسبب سوء حالة الطقس، حيث توفي محمد رأفت سعيد بالصف الثاني الثانوي مدرسة جمال فرغلي سلطان الثانوية العسكرية بنين، نتيجة لسقوط شرفة منزل بسبب العواصف بقرية درنكة الجديدة بمحافظة أسيوط.

وقال علاء عطا، شاهد عيان، إن شرفة منزل بجوار مسجد صلاح أبو دنجل بقرية درنكة الجديدة، سقطت على ثلاثة من أبناء القرية، كانوا يحتمون من الرياح الشديدة.

وأضاف عطا لـ"الوطن": "الضحايا هم محمد رأفت سعيد 17 سنة، وعمر محمد توفيق 7 سنوات، لقيا مصرعهم، أما الثالث محمد أحمد محمد توفيق 15 سنة، فأصيب، وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى الإيمان وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج".

وتابع: "كان الضحايا يقفون بجوار المنزل القريب من الجبل الذي حملت الأتربة والرمال منه، وكانوا يحتمون منه، حتى سقطت الشرفة من الدور الثالث عليهم".

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.