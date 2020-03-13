محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعلن آخر مستجدات القضية

أعلنت المحامية السورية الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة السوري محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، آخر تطورات قضية القتيل.

وكتبت رهاب بيطار عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين، مساء الخميس، وستعلن النتيجة خلال اليومين المقبلين".

وكانت فيلا الفنانة نانسي عجرم، بلبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد اللاجئين السوريين ويدعى محمد ‏حسن موسى، بغرض السرقة‎.‎

ودخل محمد موسى المنزل حاملا مسدسه وتمكن بواسطته من إبعاد ‏ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بالدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، ‏فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل المقتحم على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من ‏القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية‎.‎