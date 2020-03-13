"تضامن كفر الشيخ" تخصص 17 سيارة ومبالغ مالية للمتضررين من الأمطار

قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية تنسق مع التربية والتعليم والشباب والرياضة، لإيواء أي حالات مشردة أو منكوبة جراء الأحوال الجوية الشديدة الصعوبة التي تشهدها المحافظة حاليًا، بحيث تفتح المدارس ومراكز الشباب لاستقبال أي حالات.

وأضاف مسلم، أن المديرية تتواصل على مدى الساعة مع غرفة عمليات المحافظة، ومديري إدارات التضامن بعموم المراكز؛ للتأكد من وجود حالات تستحق المساعدة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن خصصت 1000 جنيه للأسرة المنكوبة، و5000 جنيه لحالة الوفاة.

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماع بأن المديرية خصصت 17 سيارة، لنقل أي حالات مشردة أو منكوبة لأماكن الأيواء، مزودة ببطاطين وأغذية ودعم نقدي.