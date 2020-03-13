"قصر العيني": لا يوجد حالات اشتباه بكورونا.. نلتزم بالشفافية

نفى الدكتور أحمد طه، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة "قصر العيني"، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود أي حالات إصابة بـ"كورونا" أو مشتبه بها في المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن المستشفيات تلتزم بالشفافية.

وأكد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات تلتزم بجميع المعاييرالمعلنة من قبل منظمة الصحة العاليمة بشأن مكافحة العدوى، فضلا عن التنسيق التام بين جامعة القاهرة ووزارة الصحة، قائلا: "هناك تنسيق تام بين مستشفيات جامعة القاهرة وبين وزارة الصحة في التعامل مع هذه الحالات في حالة الاشتباه بها، وهناك متابعة مستمرة من قبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتعليمات مشددة بخصوص هذا الأمر".